Eric la recensione | Benedict Cumberbatch alla ricerca del figlio perduto

(Di giovedì 30 maggio 2024) La serie:, 2024. Creata da: Abi Morgan. Genere: Drammatico, Thriller. Cast:, Gaby Hoffman, Ivan Howe, Clarke Peters. Durata: 6 episodi/50 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su Netflix, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Un padre disperato affronta i propri demoni insieme a un detective tenace nelle strade di New York negli anni ’80 mentre cerca ildi nove anni scomparso. A chi è consigliato? A tutti coloro che sononon del solito prodotto Netflix uscito fuori dalle logiche dell’algoritmo, a chi ama i thriller oscuri ed angosciosi ed i drammi famigliari. E soprattutto, a tutti gli estimatori del grande talento attoriale di. Arriva giovedì 30 maggio in esclusiva su Netflix una delle punte di diamante dell’offerta televisiva 2024 della potente piattaforma di streaming.