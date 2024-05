Enorme tristezza per Lindstrom bruttissima notizia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una stagione sottotono, ma ora arriva anche una bruttaper Jesper: la comunicazione è diventata ufficiale. Non è stata una buona stagione per il Napoli e per tanti calciatori azzurri, che stanno pagando sulla propria pelle anche l’annata deludente passata in azzurro. In tanti hanno perso l’appeal che c’era da parti di altri club, ma ancora peggio, per taluni giocatori è stata la bocciatura totale avuta dai vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina partenopea. Ufficiale,escluso dalla lista dei convocati della Danimarca per l’Europeo È il caso di Jesper, pagato circa 30 milioni di euro in estate dall’Eintracht Francoforte, ma che al Napoli non è riuscito mai ad imporsi, nonostante i vari avvicendamenti tra Garcia, Mazzarri e Calzona.