Endless Love anticipazioni 2 giugno | Kemal denuncia Tarik

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 30 maggio 2024): ecco come la storia di Nihan,ed Emir ci emozionerà nell’ultima puntata della settimana (che inizierà alle 14:45). Zeynep e“faranno la loro parte”.: Zeynep cerca di spaventare Emir.prende una grave decisione I due attori che interpretano Emir e Zeynep di @(Foto da Facebook)Zeynep si scontra ancora una volta con Emir e lo minaccia per quanto riguarda le sue nozze con Nihan e non solo. Cosa farà il Kozcuo?lu? Nihan, visti gli ultimi sviluppi, rivolge una preghiera ad Asu, che come già sappiamo sposerà. A proposito di quest’ultimo, si vede costretto are, dopo che questi gli rivela la verità su Karen.di @(Foto da Facebook)Più tardi il secondo dei fratelli Soydere si reca con due poliziotti a casa di papà Huseyin e mamma Fehime, dove si trova il fratello, e cerca di persuaderlo a consegnarsi.