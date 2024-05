Empire Magazine e le copertine dedicate a Beetlejuice 2

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 30 maggio 2024) La rivistaha svelato quest’oggi le nuove, sequel del cult diretto da Tim Burton. Come sempre, ledella celebre rivista di cinema sono due, una delle quali destinate agli abbonati. Inoltre, laha anche svelato una nuova esclusiva immagine del film che trovate in fondo alla pagina. Se, invece, vi siete persi il trailer ufficiale, beh potete trovarlo seguendo questo nostro ultimo aggiornamento. Tim Burton è tornato in cabina di regia. La prima bozza della sceneggiatura diè stata firmata da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (qui anche in cabina di produzione), mentre Mike Vukadinovich ha scritto l’ultima versione. Le musiche saranno ancora di Denny Elfman.