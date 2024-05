Emilio Carelli alla guida del settimanale l’Espresso E’ il quarto direttore in mendo di due anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Da domaniassumerà la direzione del. Prende il posto di Enrico Bellavia rimasto in carica appena 4 mesi. Il gruppo spiega che la nomina di, già vicedel Tg5,di TgCom e fondatore nonchédi Sky Tg 24, rientra nel disegno strategico di posizionaresempre più all’insegna di un giornalismo di approfondimento di stampo anglosassone. A Enrico Bellavia vanno i ringraziamenti di tutto il Gruppo, si legge nel comunicato, per il lavoro svolto in un momento così importante di rilancio della storia de. Dal marzo 2018 all’ottobre 2022è stato parlamentare. Eletto con il Movimento 5 Stelle da cui esce nel febbraio 2021 per aderire prima a Coraggio Italia e poi a Insieme per il futuro di Luigi Di Maio.