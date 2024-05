Emergenza casa e affitti | cosa hanno detto i candidati sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Firenze, 30 mggio 2024 – Andrea Asciuti (Firenze Vera): “Difendere Firenze vuol dire difendere la fiorentinità. I beni demaniali devono essere comprati dall’amministrazione”.Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce): “Per risolvere il problema dellabisogna capovolgere le politiche degli ultimi 40 anni. Bisogna investire nell’edilizia popolare, pubblica. Bisogna smettere di privatizzare”.Cecilia Del Re (Firenze Democratica): “Il pubblico deve tornare a fare il pubblico. Ho chiesto di smettere la vendita degli edifici pubblici. Proponiamo case pubbliche per calmeriare l’”. E aggiunge: “Invoco una città pubblica, ho chiesto lo stop alla vendita degli immobili pubblici”.Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze): “Voglio ricordareabbiamo fatto: Social housing in via dell’Osteria, il progetto housing a Montedomini”.