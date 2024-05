Élite spunta la segnalazione sull’ennesimo sì un altro ancora! amore che sarebbe scoppiato tra due ex protagonisti del cast!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le ultime settimane hanno visto al centro del gossip mondiale molti deidella fortunata serie tv Elite. Come Danna Paola, nota per il ruolo di Lu, che ha rivelato di aver avuto una relazione con Jorge Lopez, interprete di Valerio. La loro storia si è però velocemente conclusa (articolo qui). Anche una foto pubblicata da Itzan Escamilla ha infiammato la cronaca rosa recentemente. L’attore, che interpreta Samuel, ha postato un’immagine in cui è ritratto mano nella mano con Omar Ayuso. Quest’ultimo ha commentato il post scrivendo “Il mio ragazzo”, scatenando immediatamente il gossip di una relazione tra i due attori, anche se le voci non sono state nè confermate nè smentite dai due colleghi (articolo qui). La più recente indiscrezione è stata lanciata dal magazine Vanitatis, riguarda una possibile relazione tra Miguel Bernardeau ed Ester Exposito.