Elisabetta e Pierfrancesco chi sono i figli di Paolo Villaggio | lavoro e rapporto col padre

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 30 maggio 2024), uno dei più grandi comici italiani, è noto per la sua carriera artistica, ma meno conosciuta è la sua vita privata. Sposato con Maura Albites per 63 anni, da questo lungo matrimonionati due, chidiMaura ehanno avuto due. Come coppia, Maura Albites ehanno affrontato insieme il dispiacere per il, piombato nel vortice della dipendenza., nata a Genova il 5 giugno 1959, ha seguito le orme delnel mondo del cinema e della letteratura. È una regista e scrittrice. Ha realizzato un’intervista-documentario su Franca Valeri nel 2005 e ha scritto alcuni romanzi.