Fonte : periodicodaily di 30 mag 2024

I risultati sono attesi entro sette giorni. L’African National Congress potrebbe perdere la maggioranza in parlamento. Alle elezioni in Sudafrica si è registrata un’alta affluenza alle urne. Alta affluenza alle elezioni Sudafrica Si sono concluse le elezioni in Sudafrica, elezioni che sono viste dagli analisti come le più incerte della storia.

Elezioni Sudafrica | registrata un’alta affluenza