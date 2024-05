Fonte : abruzzo24ore.tv di 30 mag 2024

Qualche giorno dopo, un'auto elettorale è stata trovata in sosta vietata nell'area pedonale nei pressi di Via Verdi. leggi tutto . L'avvocato Corti, nel suo post su Facebook, ha evidenziato la situazione con queste parole: "Un mezzo usato dall'Assessore al traffico per la sua campagna elettorale per la seconda volta in tre giorni parcheggiato.

Elezioni Europee | Scandalo per l' Assessore Cucchiarella Beccata Due Volte in Sosta Vietata