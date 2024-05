Elezioni comunali a Firenze due nomi nell’elenco degli impresentabili | chi sono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 –due iin lista, per ledidell' 8 e 9 giugno, che nonin regola con il codice di autoregolamentazione delle candidature, il decalogo approvato dalla commissione antimafia per tutte le competizioni elettorali. Gli “”, tali per problemi legati a procedimenti giudiziari,il noto imprenditore di Prato Giorgio Diddi, e la sorella Cinzia Diddi, stilista, scrittrice e imprenditrice (si legge nella sua bio) anche lei di Prato. Entrambicomponenti della lista Movimento Centro, che corre a sostegno della candidata del Pd, Sara Funaro. Nei loro confronti non scatta nessuna esclusione dalle liste: il fatto che non siano in linea con le regole del codice, è solo un alert di valenza etica.