Elezioni britanniche la sorpresa giovane del partito di Nigel Farage | è il più seguito su TikTok

(Di giovedì 30 maggio 2024) Sondaggio atra i giovani britannici, alla vigilia delle: ildi destra Reform Uk, fondato da, è infatti il piùsu, il social network preferito dai giovani. Lo sottolineano i media britannici in vista dellepolitiche nel Regno Unito del 4 luglio, ricordando come la compagine ultrabrexiter e fortemente conservatrice si rivolga col suo programma a un elettorato maturo e raccolga molti consensi fra gli anziani. Nonostante questo i suoi follower sono più di 127 mila, rispetto ai 120 mila del Labour di Keir Starmer, strafavorito nella corsa a futuro premier, e ai meno di 37 mila dei Conservatori del primo ministro in carica Rishi Sunak, costretto ad accontentarsi di un risultato deludente anche in questo caso e non solo nei sondaggi.