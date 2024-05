Elezioni amministrative San Marzano sul Sarno Oliva | Potere ai giovani rappresentano presente e futuro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Grande partecipazione al terzo appuntamento della nostra lista “ALMAmente per Sansul”, tenutosi ieri sera in Piazza Umberto I. Una piazza gremita, soprattutto da molti, un segnale che ci riempie di speranza e soddisfazione. Vedere tantiavvicinarsi alla politica è per me la gioia più grande. Significa che abbiamo già ottenuto un grande risultato”. ha dichiarato Margherita. Il comizio di ieri sera è stato aperto da duebrillanti: Maria Grazia Pelosi, 19 anni, studentessa di Ingegneria dell’Informazione per la Medicina Digitale, e Giovanni De Martino, 18 anni, al quinto anno dell’istituto nautico. Con sicurezza e fermezza, hanno esaminato le criticità dei trasporti pubblici in città, proponendo soluzioni concrete e innovative.