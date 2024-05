Elecktrike Diavolo Elettriko | il nuovo album é Icona Del Fulmine

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Simone Pezzotti, 28 anni, trapker noto per l’utopica “Nova Roma”, città di pace e libertà E’ conosciuto come “” o più semplicemente “”. Ma a dispetto del nome d’arte parla di pace, libertà, fratellanza e uguaglianza. Si chiama Simone Pezzotti, ha 28 anni, ed è un cantante “trapker”, termine coniato da lui stesso per caratterizzare la fusione di Trap e Metal. Balzato alle cronache due anni fa, quando fu vittima di un pestaggio a San Lorenzo, il quartiere romano in cui vive. Svolge anche la professionalità di attore ha partecipato a Forum nel 2020 , Ciao Darwin , Qui Non è la Rai , e viva il video box , La Seconda Chance , Mafia Wars regia Scott Windhouser con Tom Welling L attore di Smallville. Il suo ultimo lavoro è “Della Libertà” unin cui parla di una Roma futuristica “ricostruita finalmente con gli ideali di Pace, Uguaglianza e Libertà seguendo l’Excelsior”, una nuova religione inventata da “” che accomuna tutte le religioni del mondo in una sola con l’obiettivo di far cessare le guerre.