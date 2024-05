Elden Ring | come ottenere tutti i finali

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 30 maggio 2024) In questo articolo vi spiegheremodie ancherimuovere gli effetti della Fiamma della Frenesiaè davvero un gioco immenso e,in ogni RPG che si rispetti, le vostre scelte sono in grado di influenzare il modo in cui si concluderà la storia. In totale nel gioco sono presenti ben 6diversi e per raggiungerne alcuni sarà necessario impegnarsi a fondo sin dalle prime ore di gioco. Se avete bisogno di aiuto, in questa guida vi spiegheremo nel modo più semplice possibilefare addi. Il minimo indispensabileSe siete dei cacciatori di trofei e siete interessati adi variprincipalmente per il relativo achievement, allora siete fortunati.