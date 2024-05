Eileen la recensione | Natale nel Massachusetts

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il film:, 2023. Regia: William Oldroyd. Cast: Anne Hathaway, Thomasin McKenzie, Shea Whigham, Owen Teague, Marin Ireland. Genere: drammatico, thriller. Durata: 98 minuti. Dove l’abbiamo visto: allo Zurich Film Festival, in lingua originale. Trama: Il rapporto inusuale tra due donne in un carcere minorile negli anni Sessanta. A chi è consigliato? Ai fan di Anne Hathaway, in particolare delle sue performance più drammatiche. Correva l’anno 2016, e il regista inglese William Oldroyd si faceva notare in ambito festivaliero con il film Lady Macbeth, dramma psicologicamente intenso che metteva in mostra sul piano internazionale il talento recitativo di Florence Pugh, oggi una delle attrici più quotate nel panorama angloamericano.