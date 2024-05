Effetto domino su Saviano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024) Alla Buchmesse, la fiera dell’editoria mondiale a Francoforte, dove a ottobre l’Italia sarà il Paese ospite, un autore internazionale come Robertonon viene invitato perché si è preferito “dare voce a chi finora non l’ha avuta”. Questa è la spiegazione data da Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per la Buchmesse. Robertonon sarà invitato alla Buchmesse di Francoforte perché si è preferito “dare voce a chi finora non l’ha avuta” Come scrive lo scrittore Paolo Giordano “è diventato una cartina al tornasole di certi criteri politici di inclusione ed esclusione inaccettabili nella cultura”. All’invito del governo aveva declinato già da tempo Antonio Scurati, annusando l’aria che tira. Paolo Giordano e Alessandro Piperno hanno fatto sapere di “avere altri impegni”.