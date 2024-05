Edinson Cavani lascia la nazionale uruguaiana | Un abbraccio a tutta la mia gente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024)l’Uruguay e non giocherà la Copa America. Lo ha annunciato lo stesso ex centravanti di Palermo e Napoli, ora in attività con il Boca Juniors: “Mia cara Celeste. Voglio solo ringraziarti per tutte le lezioni che mi hai permesso di sperimentare in questo percorso. Non voglio prolungarmi. Oggi ci sono poche parole, solo sentimenti profondi. Grazie a ciascuna delle persone che hanno fatto parte di questo percorso per tanti anni”. Poi ancora: “Sono stato e sarò sempre fortunato ad aver indossato questa maglia per rappresentare ciò che amo di più al mondo, il mio Paese. Sono stati senza dubbio tanti anni preziosi, avrei mille cose da dire, raccontare e ricordare, ma oggi voglio dedicarmi a questa nuova fase della mia carriera e dare tutto.