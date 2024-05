Ecco tutti i nuovi film in arrivo andiamo al cinema?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Cominciamo da oggi 30 maggio con il nuovodi John Miller “L'ESORCISMO- ULTIMO ATTO”, protagonista Russell Crowe nei panni di un attore oramai messo in panchina. Sono state distribuite da EaglePictures trecento copie, giusto per farvi “strizzare” sulle poltrone. Il terrore arriva su un piatto d'argento, e il genere è adrenalinico. Il protagonista è Anthony Miller (Crowe) un attore tormentato dai demoni del suo passato. Si sente finito, fino a quando, viene chiamato per affidargli il ruolo del protagonista in unhorror. Ma, durante le riprese iniziano fenomeni terrificanti che lo trascinano nel baratro della follia. Ci fermiamo qui, il resto è off limit. Il 6 maggio, distribuito da Exit Media è il giorno di “NOIR CASABLANCA”, di Kamal Lazraq, Premio della Giuria al Festival di Cannes 2023- Sezione Un Cert Regard.