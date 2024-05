EA FC 24 SBC FlashBack Ed EOAE Prediction Delle Carte In Arrivo Durante La Promo Dei TOTS

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le SBCedarriverannoladeie probabilmente saranno disponibili per la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 24 a partire dalle 19:00 di venerdi 31 Marzo. Stando alle indiscrezioni pervenute dagli insiders la software house canadese rilascerà le SBC in questione ma al momento non sappiamo ancora con esattezza se ciò avverrà contestualmente al rilascio dell’Ultimateo nei giorni successivi della settimana. Ma quali sono i calciatori che potrebbero ricevere una cartao una carta End Of An Era? Proviamo a stilare una lista di giocatori che hanno da poco annunciato il ritiro dal calcio giocato o il loro trasferimento in una squadra diversa dopo lunghi periodi di militanza o ancora giocatori che hanno segnato la storia del calcio nelle stagioni del recente passato.