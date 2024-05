EA FC 24 Olivier Giroud TOTS Recensione

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di giovedì 30 maggio 2024) Analizziamo la carta dinella nostra. L’attaccante francese del Milan ha ricevuto la carta Team Of The Season della Serie A TIM per la modalità Ultimate Team. Anche in questa stagione le prestazioni del centroavanti della nazionale francese sono state di livello, con il suo lavoro di squadra, i gol e gli assist ha contribuito in modo importante al raggiungimento del secondo posto dei rossoneri nella stagione 2023/24. Centroavanti imponente che può sia finalizzare il gioco che partecipare alla costruzione della manovra. Da non sottovalutare anche la possibilità di lanciare in profondità il pallone per sfruttare la sua fisicità e far salire la squadra se siete in una situazione difficile durante la fase difensiva.