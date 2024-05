È uno scemo malridotto Non mi sono mai accorto di quanto fosse piccolo Trump replica a De Niro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Uno“. Così l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha risposto all’attore americano Robert Deche, mercoledì scorso, invitato dalla campagna di Joe Biden, lo ha attaccato pesantemente fuori dal tribunale di Manhattan dove si stava discutendo il caso, in cui il tycoon è coinvolto, della pornostar Stormy Daniels. “Non midi, sia mentalmente che fisicamente, il pazzo ex attore Robert De. È affetto da un incurabile caso di sindrome di follia da, nota alla comunità medica come Tds”, ha scritto l’ex presidente Usa sulla sua piattaforma social, Truth Social Donald. L’attore aveva paragonato il tycoon a una sorta di clown tollerato in citta. “Setornasse alla Casa Bianca potrete dire addio a quelle libertà che tutti diamo per scontate.