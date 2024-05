E’ di Focene la vittima del tragico incidente sul Gra | la comunità piange Fabrizio Bossoni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fiumicino, 30 maggio 2024 – Era diil motociclista che ha perso la vita ieri nelsul Grande Raccordo Anulare (leggi qui):ha perso la vita a 50 anni dopo lo scontro con un’auto, risultato per lui fatale. Cittadino diha lasciato la moglie e due figli. Tanto il dolore delladie di quanti lo conoscevano. Un dolore che avvolge tutti, anche chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo: “Restiamo increduli e addolorati dalla tristissima notizia dell’stradale che ha causato la morte del nostro concittadino e amico– è il cordoglio del Nuovo Comitato Cittadino-. Partecipiamo insieme a tutta la cittadinanza al dolore della famiglia”. Tantissimi i commenti per ricordare , anche solo con una frase o una foto,“In questo momento di tristezza, tuttasi unisce nel conforto e nell’abbraccio alla famiglia di– ha commentato la consigliera Patrizia Fata -.