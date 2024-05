Fonte : tvzap di 30 mag 2024

La neomamma e il papà hanno aspettato qualche giorno prima di comunicare il lieto annuncio sui rispettivi profili Instagram. Eravamo già felici", aveva dichiarato Morise in un'intervista. La famosa conduttrice è diventata mamma Roberta Morise è diventata mamma per la prima volta.

È arrivato Gianmaria | la conduttrice italiana è diventata mamma per la prima volta