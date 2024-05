Fonte : quotidiano di 30 mag 2024

La seduta è stata quindi di nuovo sospesa per una capigruppo, nella quale le opposizioni hanno chiesto la riunione di un Consiglio di presidenza per far luce su quanto avvenuto in Aula. Dopo qualche scambio di insulti dall’emiciclo, davanti ai banchi del governo sono venuti quasi a contatto Roberto Menia di Fratelli d’Italia e Marco Croatti del M5s (nella foto i due mentre vengono separati), con il questore Antonio De Poli intervenuto per placare gli animi.

Due senatori FdI e M5s vengono quasi alle mani Seduta sospesa Il Pd | Una vergogna