Due nuovi asili nido per Ardea | il Comune ci prova con il PNRR | Dove sorgeranno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dueper, questo il progetto che ildista portando avanti mediante una richiesta di adesione a fondi. A renderlo noto è stata l’Amministrazione Comunale attraverso il Sindaco Fabrizio Cremonini e l’Assessore Alessandro Quartuccio., ilchiede fondi– (ilcorrieredellacitta.com)Nella giornata di ieri, 29 maggio, l’assessore Alessandro Quartuccio insieme al Sindaco diFabrizio Cremonini hanno inviato formale richiesta di adesione al finanziamentodi 2.016.000 euro destinati alla realizzazione di 2Comunali in città. Le due strutture potranno ospitare un totale di 82 bambini, nello specifico per la fascia d’età da 0 a 3 anni.verranno realizzati I due nidirispettivamente uno in Via Varese presso il Polo scolastico e l’altro nella zona delle Salzaresorgerà peraltro il nuovo parco (palestra annessa) con l’obiettivo di riqualificare una parte di territorio rimasta negli anni preda di abbandono e degrado.