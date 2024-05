Drogheda-Shamrock Rovers venerdì 31 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo 19 gare di campionato loè ancora attardato in classifica e paga un dazio di 9 punti rispetto alla capolista Shelbourne: la sfida di quest’oggi sul campo delè già un’ultima spiaggia per provare a conferma il titolo vinto nella scorsa stagione. La squadra di Doherty è al momento penultima in classifica e ha vinto 1 InfoBetting: Scommesse Sportive e