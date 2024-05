Fonte : tpi di 30 mag 2024

A seguire, un faccia a faccia con Carlo Calenda, leader di Azione, candidato, come anche il presidente del Consiglio, al Parlamento Europeo. Streaming e tv Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 30 maggio 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre).

Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 30 maggio 2024