DPI e Servizi 15 anni di storia celebrati con un super evento

(Di giovedì 30 maggio 2024) Venerdì 24 maggio 2024, l’azienda DPI eha celebrato il suo quindicesimoversario con unmemorabile presso la sede di Sassuolo, in Viale San Giacinto, 9. Fondata nel 2009, in piena crisi economica globale, l’azienda è nata dalla visione del suo fondatore che, dopo aver lasciato una precedente società del settore per divergenze con i soci, ha deciso di ripartire con l’attuale partner. DPI esi è affermata come leader nella fornitura di dispositivi di protezione individuale, abbigliamento e calzature da lavoro, nonché materiali di consumo essenziali per le aziende, garantendo sicurezza e comfort ai lavoratori. L’, iniziato alle ore 15, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, celebrando un percorso di crescita e innovazione.