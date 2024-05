Doveva sposare Andrea ha annullato tutto | Giada giù dal cavalcavia la testimonianza decisiva

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024)Zanola eFavero avrebbero dovuto sposarsi a settembre, ma lei aveva deciso di annullare: un dettaglio importante che potrebbe spiegare la presunta uccisione della donna, 34 anni, da parte del compagno, che l'avrebbe spinta dalsopra l'A4 in prossimità di Padova. A rivelare il retroscena un amico di, che a La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano su Rai 1, ha raccontato: "Avevale nozze perchè non se la sentiva più.era gelosissimo e possessivo.una ragazza solare, che aveva voglia di vivere". La pista del suicidio, intanto, è stata scartata definitivamente. La 34enne, tra l'altro, sempre secondo gli amici, non aveva mai manifestato propositi suicidi, "anche perché era molto attaccata al suo bambino, una vera mamma".