Doppio addio all' Inter via libera Oaktree-Inzaghi | ecco i due giocatori via subito

(Di giovedì 30 maggio 2024) Squadra che vince non si cambia, massimo la si migliora. Quello che vorrà fare Beppe Marotta nel corso dell'estate, per provare a bissare il 20° scudetto e cercare di tentare l'affondo in Champions. Simoneha creato nel frattempo un grande gruppo, grazie pure al lavoro di Marotta e Ausilio. Ora arriverà il momento di migliorare ulteriormente la rosa e alcuni calciatori saranno ceduti, in particolare cinque. Il primo nome è quello sicuramente di Stefano Sensi, che ha chiuso lo scorso campionato al Monza ed è stato a un passo dal Leicester nel mese di gennaio. Via pure Klaassen, che andrà via fregiandosi anche del titolo di Campione d'Italia. L'olandese non ha lasciato una traccia positiva. Sarà ceduto anche Cuadrado, che non ha giocato mai negli ultimi mesi.