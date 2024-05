Dopo la separazione delle carriere la sfida è quella dei suicidi in carcere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Al direttore - “Nei paesi nei quali gli uomini non si sentono al sicuro in, non si sentono sicuri neppure in libertà” (Stanislaw Jerzy Lec, “Pensieri spettinati”, 1957).Michele Magno Al direttore - Intrattenendo i lettori di Repubblica sull’ultima infelice uscita del Santo Padre, e sottolineandone la compassione, l’umanità e la simpatia, Luigi Manconi scrive, fra l’altro: “Solo gli sciocchi possono stupirsi del fatto che Papa Francesco abbia definito l’aborto ‘un grave peccato’. E cos’altro mai dovrebbe dire un Papa?”. Dimentica, Manconi, che il Papa, ad esempio, ha anche affermato, in più occasioni, che abortire è come “affittare un sicario per eliminare un problema”. Siamo ben oltre il “grave peccato”. E’ davvero ammirevole, senza ironia, il tentativo della sinistra intellettuale di giustificare, in qualche modo, gli “infortuni” del Santo Padre.