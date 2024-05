Fonte : ilfattoquotidiano di 30 mag 2024

E così il politico dem finì anche lui tra quelli che dovevano essere gambizzati o ammazzati, una lunga scia di sangue che attraversò Castellammare di Stabia tra la fine del 2008 e il 2009, inserito nella “lista di “priorità” di persone da eliminare, uomini che, si diceva in qualche modo avevano sgarrato con la “famiglia” e dunque indegni di vivere e meritevoli di vendetta”, scrive il collaboratore di giustizia Catello Romano, già condannato per questo omicidio, nella tesi di laurea elaborata in carcere e acquisita agli atti.

Dopo 15 anni la Dda di Napoli incastra i boss mandanti dell’omicidio del consigliere dem stabiese Tommasino che voltò le spalle al clan