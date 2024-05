Donna precipita dal cavalcavia sulla A4 e muore | la tragica scoperta sul compagno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una storia terribile. Laritrovata senza vita all'alba del 29 maggio ai piedi di undella A4 non si era buttata volontariamente. Non si tratta di un suicidio, ma l'ipotesi più probabile, secondo gli investigatori è quella dell'omicidio. A quanto pare la 34enne è stata buttata dal ponte dal. Il corpo dellaè stato trovato straziato perché travolto dai veicoli in transito. La svolta, in quello che sembrava un gesto estremo, è arrivata nella notte, al termine delle indagini degli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova. L'uomo, 39 anni, che ha fatto alcune ammissioni al pm, è stato fermato per omicidio volontario. A quanto pare la coppia era in crisi da tempo.