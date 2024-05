Donna precipita dal cavalcavia sopra l’autostrada A4 | non è stato un suicidio arrestato il compagno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non si era gettata volontariamente daldelA4, ma è stata spinta giù dal. È questa la sconvolgente verità emersa dalle indagini sulla morte della 34enne il cui corpo ètrovato all’alba del 29 maggio sulla carreggiata, straziato dai veicoli in transito a Vigonza (Padova). Inizialmente considerato un, il caso ha preso una svolta nella notte, al termine delle indagini condotte dagli agenti della Polstrada di Padova e Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova. L’uomo, un 39enne, ha fatto alcune ammissioni al pm che hanno portato al suo fermo per omicidio volontario. Secondo la ricostruzione della polizia, la tragedia si è consumata al culmine di una lite tra i due, che si trovavano sul pontea Vigonza, poco distante dalla loro abitazione: l’uomo ha fattore la compagna da un’altezza di circa quindici metri.