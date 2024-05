Donna morta dal cavalcavia | arrestato il compagno con l’accusa di omicidio

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non è stato un suicidio, quello Giada Zanola, 34 anni, originaria di Brescia, precipitata da undell'Autostrada A4. La morte sarebbe stata provocata dal, Andrea Favero, 39 anni, ora in carcere con l'accusa divolontario aggravato. Favera lavora come camionista. Giada, invece, stava per iniziare un lavoro in un impianto di distribuzione di carburanti L'articolodalilcondiproviene da Firenze Post. .