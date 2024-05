Donna caduta dal ponte sull’A4 la svolta | il compagno fermato per omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Padova, 30 maggio 2024 – È stata uccisa dallatrovata ieri senza vitanel Padovano. La 34enne è stata buttata dalall’altezza di Vigonza, precipitando da una quindicina di metri.in autostrada, laè stata poi straziata da un tir in transito. Il 39enne avrebbe ammesso i fatti davanti al pm ed è statoper. La coppia ha un bambino di tre anni. ClamorosaNon si è trattato di un caso di suicidio, quindi, come era stato invece ipotizzato al momento del ritrovamento del cadavere. Laè arrivata nella notte, quando l’uomo ha fatto alcune ammissioni al pm di turno. Il macabro ritrovamento della– dilaniata da un camion in transito, che non è riuscito a schivarla, travolgendola – è avvenuto all’alba di ieri, mercoledì 30 maggio.