Donna caduta da ponte A4non è suicidio

(Di giovedì 30 maggio 2024) 8.00 Latrovata morta ieri sulla A4, a Vigonza (Padova), non si era gettata volontariamente dal cavalcavia dell'autostrada, ma è stata uccisa dal compagno. Questo il risultato delle indagini La vittima, 34 anni, è stata gettata daled è precipitata per circa 15 metri, poi è stata investita dai veicoli in transito. Il suo compagno, 39 anni, ha fatto alcune ammissioni al pm ed è stato arrestato. Dovrà rispondere di omicidio volontario. La coppia, che ha un bimbo di 3 anni, era da tempo in crisi.L'omicidio al culmine di una lite.