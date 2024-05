Donna caduta da ponte A4 non era suicidio | è stata uccisa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non si era gettata volontariamente dal cavalcavia dell'autostrada, ma èdal compagno, che l'ha fatta precipitare sulla carreggiata, lail cui corpo è stato trovato all'alba di ieri sulla A4, straziato dai veicoli in transito, a Vigonza (Padova). La 34enne èbuttata dal, precipitando da una quindicina di metri. La svolta, in quello che sembrava un, è giunta nella notte, al termine delle indagini degli agenti della Polstrada di Padova e di Venezia e dalla Squadra mobile della Questura di Padova. L'uomo, 39 anni, che ha fatto alcune ammissioni al pm, è stato fermato per omicidio volontario. .