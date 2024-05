Donald Trump condannato per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels Il tycoon | Vergogna processo farsa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 maggio 2024 –è statonel caso. Ilè stato ritenuto colpevole per tutti i 34 capi di imputazione da una giuria di New York nel‘Hush money’ sui. Con lo storico verdetto di colpevolezza raggiunto all'unanimità dgiuria dopo due giorni di camera di consiglio,diventa il primo ex presidente americanoin unpenale e anche il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato, uno status che comunque non gli impedisce di essere eletto e fare il commander in chief. La condanna, che sarà stabilita in un'udienza successiva, può variare da un massimo di 4 anni di carceremessa in prova sino ad una multa.era accusato di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti contabili della sua holding per occultare i 130 mila dollari pagatiperché non rivelasse nella sua precedente campagna elettorale del 2016 la notte di sesso che aveva avuto con lui dieci anni prima.