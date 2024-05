Donald Trump condannato per frode per il caso Stormy Daniels | è la prima volta nella storia per un ex presidente Usa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’exUsaè colpevole di tutti e 34 i reati di cui è stato accusato nell’ambito dell’inchiesta persul. Lo ha stabilito questa sera all’unanimità la giuria del tribunale di Manhattan.era accusato diper occultare la somma (130mila dollari) che il suo allora avvocato, Michael Cohen, versò a. Nel 2016 infatti, pocodelle elezioni presidenziali, gli uomini ditentarono di “comprare” il silenzio della pornostar, oggi 45enne, che si apprestava a rivelare i dettagli scabrosi della relazione extra-coniugale che i due ebbero nel 2006 dopo essersi conosciuti ad un torneo di golf sul Lago di Tahoe, in Nevada. Cohen sborsò quel maxi-pagamento di tasca sua, che gli venne poi rimborsato fittiziamente – secondo l’accusa – come spese legali, in violazioen della legge sui finanziamenti elettorali.