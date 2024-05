Fonte : lanazione di 30 mag 2024

Naturalmente le acque devono provenire da pozzi privati regolarmente concessi secondo la normativa vigente. "In attesa di avere ulteriori chiarimenti da parte della Regione Toscana e della Asl competente – afferma il presidente Murzi – e per dare delle risposte urgenti ai gestori degli stabilimenti balneari, dopo essermi confrontato anche con igienisti della Asl, ritengo che le acque provenienti da pozzi regolarmente censiti dagli uffici competenti della Regione, in quanto utilizzate per le piscine perché sottoposte ad una analisi di verifica e monitoraggio di parametri microbiologici, chimici e chimico-fisici, possano ben essere utilizzate anche per docce, lavandini e lava piedi.

Docce sul mare ok all’acqua non potabile La Regione in aiuto delle spiagge