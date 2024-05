Djokovic-Carballes Baena oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) NovakaffronteràRobertoal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo il successo in tre set ai danni di Herbert all’esordio, il serbo torna in campo per un altro incontro che si preannuncia ampiamente alla portata. Il suo avversario sarà infatti lo spagnolo, che nei due precedenti non ha conquistato neppure un set e non sembra avere le armi per impensierire Nole. Match molto importante per il serbo per trovare ritmo partita e prepararsi psicologicamente al terzo turno, dove troverà uno tra Monfils e Musetti, quindi sarà chiamato ad alzare il livello. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIIN TVscenderanno in campo, giovedì 30 maggio, come terzo match dalle ore 12:00 sul Court Philippe Chatrier.