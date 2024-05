Divulgato il domicilio di Ilaria Salis orribili minacce online dai naziskin ungheresi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Recentemente, l’insegnante lombarda detenuta in Ungheria da oltre 13 mesi per l’aggressione a militanti di estrema destra, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Una buona notizia per lei, “rovinata” però dal fatto che è stato reso noto il suoe, come c’era da aspettarsi, puntualmente sono arrivate ledeiche hanno “promesso” una “cosina gradita”. La denuncia dei Giuristi Democratici I Giuristi Democratici, osservatori internazionali designati per il chiacchieratissimo processo contro la, hanno denunciato il comportamento a dir poco inqualificabile del giudice Jozsef Sos che, durante l’udienza in cui annunciava i domiciliari, ha reso pubblico ildove la ragazza avrebbe soggiornato.