Disabili l’IA fondamentale per l’accessibilità digitale

(Di giovedì 30 maggio 2024) AccessiWay Italy e Microsoft Italia insieme per la promozione di una maggiore accessibilitànel mondo delle aziende e nella società. A sancire la collaborazione l’adesione di AccessiWay Italy, startup italiana under 30 che si occupa di promuovere una cultura del, alla call to action lanciata a novembre scorso da Microsoft rivolta ad aziende, startup, associazioni e mondo accademico, per mettere a sistema competenze e know-how per realizzare soluzioni innovative a supporto del percorso di inclusione delle persone contà o neurodivergenze. A questo team di lavoro si è aggiunta la partenza di una Hackaton AI for Inclusion, ovvero un’iniziativa volta a promuovere, in collaborazione con una serie di istituzioni, aziende, associazioni e partner, lo sviluppo di progetti basati su soluzioni di IA generativa in grado di valorizzare la diversità e promuovere una maggiore accessibilità nel mondo delle aziende e nella società.