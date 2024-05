Fonte : biccy di 30 mag 2024

La Vita in Diretta da almeno tre anni continua ad essere il programma leader nella sua fascia oraria, eppure anche con questi grandi risultati Alberto Matano ha le sue insicurezze. twitter. “Io ho una proposta per Alessandra Celentano. – ha continuato il direttore del daytime della Rai – E siamo qui con il padrone di casa de La Vita In Diretta… a proposito, adesso dì che non te l’avevo detto… Perché dovete sapere una cosa.

Direttore Rai su Matano e La Vita in Diretta | A settembre si agitava