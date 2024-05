‘Dietro la porta’ un’opera sui luoghi cari che ci definiscono Ma non solo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dietro ai cliché, oltre gli schemi e la fredda superficie, fin dentro la natura e l’anima degli uomini: Dietro la porta, il nuovo film che Karine de Villers e Mario Brenta stanno presentando in numerosi Festival italiani e internazionali, è stato citato tra le migliori opere cinematografiche dell’anno. Con pieno merito: èsulle persone e sulle mura domestiche, suiche ci. Ma non. È uno sguardo sulla natura, perché anche l’ambiente è oikos, “casa”, ecologia. Dietro la porta è un fine lavoro di cucitura delle immagini e dei ricordi – attraverso 18 ritratti di uomini e donne, tra i quali Ermanno Olmi e molti gatti, sentinelle e spiriti delle case – che tutti dovremmo perseguire, per salvare le nostre radici e il senso di appartenenza, per non far sì che il presente consumistico ed egolatrico, folle di guerra e nemico dell’uomo e della natura, ci schiacci.