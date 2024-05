Dibattito elezioni comunali a Firenze il tema della sicurezza | le idee e le proposte dei candidati sindaco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 – Nelsulleorganizzato da La Nazione al Palazzo dei Congressi i diecidiespongono le loroe le loroin merito agli argomenti più importanticampagna elettorale. Ecco le risposte deisulStefania Saccardi (IV, Psi, Libdem): “Dovunque andiamo in campagna elettorale, laè il primo. Io direi che su tre aspetti bisogna agire: il primo sull’ordine pubblico. Il secondo sulla tecnologia: molte telecamere non funzionano a dovere. Poi la vivibilità, piu le zone sono vive meno c’è rischio di delinquenza. Il terzo aspetto è la gestione sociale dell’immigrazione che il governo non ha saputo gestire”.