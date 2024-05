Diamond League Oslo 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Prosegue la Wandadileggera, con la sesta tappa in programma giovedì 30 maggio in Norvegia a. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per proseguire la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Parigi di luglio e agosto e degli Europei di Roma di giugno. Per l’Italia scende in pista Marcell Jacobs nei 100 metri, al suo esordio stagionale in. Il campione olimpico, reduce dal deludente 10.19 fatto segnare a Ostrava, troverà un parterre di sfidanti di tutto rispetto, in cui spicca Fred Kerley, argento a Tokyo e avversario da battere attualmente. Oltre a lui gli altri avversari sono lo statunitense Brandon Hicklin, il giapponese Sani Brown, il sudafricano Akani Simbine, il giamaicano Yohan Blake e il britannico Jeremiah Azu, tutti capaci di scendere sotto i 10.