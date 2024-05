Diamond League Oslo 2024 Marcell Jacobs c’è | miglior prestazione stagionale in 10 03

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arrivano finalmente segnali positivi danella tappa didi, in Norvegia. Nei 100 il campione di Tokyo mette a segno lae gara della stagione, correndo in 10.03 e concludendo la sua prova in quarta piazza. A imporsi è Akani Simbine in 9.94, davanti al nipponico Sani Brown (9.99) e al camerunrense Eseme in 10.01. Undecisamente più sciolto sin dalla partenza dopo la brutta prova di Ostrava, per poi perdere qualcosa nel finale. “Quei 4 centesimi di troppo mi hanno reso la giornata un po’ più grigia, ma sono soddisfatto. Rispetto a due giorni fa un’altra gara, sensazioni nettamentei a livello di feeling. Ma non mi sono ancora sentito al 100%, si può ancoraare molto. Nel finale mi sono indurito un po’, però sono molto soddisfatto”.